Il Pd torna in piazza. Domenica gazebo in viale Moretti: “Venite a trovarci”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Pd torna in piazza. Domenica 6 ottobre, dalle 15 alle 19.30, il partito locale sarà in Viale Secondo Moretti per ascoltare tesserati e simpatizzanti e iniziare la campagna iscritti del 2019.

Si tratta di una delle prime uscite dopo la scissione provocata dall’ex segretario e premier Matteo Renzi, fresco fondatore di Italia Viva.

“La presenza di tutti in momenti fondamentali come quello che stiamo vivendo è importantissima – affermano gli organizzatori – quindi vi invitiamo a venire a trovarci magari anche solo per pochi minuti”.