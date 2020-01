Il Pd di Grottammare contro Splendiani: “Dimissioni strumentali, non si abbandona mai un ruolo di responsabilità”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Apprendo con profondo dispiacere delle dimissioni del vice segretario Simone Splendiani che purtroppo sono state anche inviate alla stampa senza passare attraverso una discussione interna che caratterizza il modus operandi del partito”. Il segretario Pd di Grottammare Umberto Pulcini non rinuncia ad un pizzico di polemica all’indomani della notizia del passo indietro di Splendiani.

“Sinceramente è una decisione che mal si comprende visto che il partito provinciale negli ultimi mesi è stato attivissimo e proprio Grottamamre ha ospitato a settembre la festa provinciale del partito. Non sta a me elencare il lavoro svolto con serietà, passione e capacità dal segretario Terrani, ma posso solo dire che non si abbandona mai un ruolo di responsabilità. Al contrario si combatte con sacrificio e con senso di appartenenza. Comunque le dimissioni appaiono molto strumentali”.