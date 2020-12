Il Pd apre agli alleati. Sabato tavolo per formare la coalizione: ci saranno anche Libera, Canducci e Primavera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prove di coalizione a sinistra. E’ fissato per sabato 5 dicembre un incontro, rigorosamente da remoto, tra il Pd e tutti coloro che stanno costruendo un progetto alternativo all’amministrazione Piunti. La regola per partecipare sarà una: avere in mano o lavorare per la composizione di una lista. L’invito del segretario Claudio Benigni è dunque immediatamente arrivato al Centro Civico Popolare (che comprende il consigliere comunale dell’Udc, Domenico Pellei), ai Socialisti, ad Articolo Uno, a Rinasci Marche, a Rifondazione Comunista e, a sorpresa, anche a Daniele Primavera. L’ex segretario, uscito di recente dal partito, si starebbe infatti impegnando per la costruzione di un movimento che metta in primo piano un programma elettorale condiviso.

L’obiettivo sarà pertanto quello di trovare punti di contatto al di là del possibile leader, la cui scelta dovrebbe arrivare al termine del percorso. Da valutare, in tal senso, quale sarà l’orientamento di Rinasci Marche che nei giorni scorsi ha lanciato la candidatura a sindaco dell’ex assessore Paolo Canducci.

All’appuntamento prenderà parte inoltre Libera San Benedetto, nuovo contenitore che ospita renziani e – tra gli altri – ex figure del centrodestra come Bruno Gabrielli e Giorgio De Vecchis. “Non abbiamo preclusioni al confronto con altri interlocutori di destra e di sinistra che vogliano condividere il nostro progetto civico”, afferma la coordinatrice Katiuscia Chiappini. “Libera è un cantiere aperto”.