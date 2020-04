Il nuovo commissario Giorgi: “Pd sambenedettese da rifondare. Porte aperte a chi vuole mettersi in gioco”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Rifondare il Pd”. E’ la missione di Piergiorgio Giorgi, nuovo commissario che condurrà il Partito Democratico al prossimo congresso.

“Apriamo, spalanchiamo le porte a quanti vorranno mettersi in gioco per costruire un progetto ambizioso di rinascita del centrosinistra locale e della città”, dice Giorgi. “Significa anche riportare le masse popolari ad occuparsi della politica in modo particolare chi un lavoro non ce l’ha o l’ha perduto. Questo é il momento degli uomini di buona volontà, di tutti coloro che credono ancora nei nostri valori costitutivi e vogliono contribuire a costruire la San Benedetto del futuro come città aperta, inclusiva, solidale, a misura d’uomo. Una San Benedetto che é prima di tutto una comunità che non lascia indietro nessuno a cominciare dai poveri e dalle persone che sono maggiormente in difficoltà. Una città sostenibile e delle opportunità”.

Il Pd si impegnerà a riallacciare il rapporto con gli alleati, in vista delle elezioni amministrative del 2021. Semaforo verde dunque al mondo del lavoro, ai sindacati, al terzo settore, al mondo della cultura e dell’ecologia.

“Non siamo qui a perdere tempo. Nei prossimi giorni costituiremo una task force che passerà al setaccio il bilancio dell’attuale amministrazione al fine di individuare risorse da investire per dare un valido sostegno alle attività produttive e a chi non ce la fa ad andare avanti e di dare slancio ad una nuova progettualità. Vediamo se Piunti ci ascolterà. Un pensiero e un ringraziamento va ai militanti che continuano a sostenerci e ad incoraggiarci. A coloro che abbiamo deluso e che ci hanno lasciato diciamo: proveremo a farvi cambiare idea. Ai giovani l’invito più importante: ha ancora senso impegnarsi in politica”.

Giorgi rivolge un pensiero alle vittime del coronavirus e a chi ne subirà le conseguenze economiche.

“E’ un momento di grande incertezza e di grande preoccupazione.

San Benedetto del Tronto é una città che vive di turismo e di accoglienza e l’avvicinarsi di una stagione estiva il cui svolgimento é fortemente in dubbio non lascia dormire sonni tranquilli a quanti operano nei settori alberghiero, balneare, della ristorazione e commerciale. Il rischio che molte attività non riaprano per le limitazioni imposte dal virus minaccia la tenuta sociale della nostra città a causa della possibile perdita del lavoro da parte di centinaia di persone. In questi giorni abbiamo toccato con mano come il lockdown, imposto dall’emergenza, abbia creato nuove povertà, speriamo solo temporaneamente, anche in quella fascia della popolazione che fino a qualche mese fa viveva discretamente. Il compito della politica é quello di servire il popolo per cui, vista la gravità della situazione, dobbiamo essere in grado di rispondere alle necessità dei nostri concittadini e del nostro territorio con immediatezza mettendo in campo risorse e soluzioni adeguate. Ed ancora, un ringraziamento doveroso e sincero va ai medici e a tutto il personale ospedaliero del Madonna del Soccorso che con grandissima professionalità e con un encomiabile spirito di servizio costituiscono il primo baluardo a difesa delle nostre comunità”.