Il Madonna del Soccorso non tornerà ad essere ospedale covid: “A meno di scenari catastrofici”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Madonna del Soccorso non tornerà ad essere un ospedale covid, a meno di “scenari catastrofici”. Lo dice il direttore dell’area vasta 5 Cesare Milani che, assieme al direttore sanitario Diana Sansoni, ha partecipato alla sottocommissione sulla sanità a San Benedetto.

“Se dovesse esserci una nuova ondata, le strutture che dovranno accogliere i malati di coronavirus sono quelle di Fermo, Torrette e Marche Nord. Poi ci sarebbero altri venti posti ad Ascoli pronti. Se anche in quel caso non bastassero ci sarebbero 4 posti di terapia intensiva a San Benedetto”.

Milani parla quindi della situazione del Pronto Soccorso: “Quello di San Benedetto è uno dei più importanti nelle Marche. Durante la pandemia abbiamo realizzato doppi percorsi e in questo periodo il Pronto Soccorso è andato avanti in maniera importante. Tra dieci giorni avremo 12 posti letto di terapia intensiva. Anche la sub-intensiva verrà ultimata con 5 posti assegnati in più”.

Attualmente sono chiusi ancora 15 posti letto di ortopedia. “Contiamo di avere personale sufficiente per riaprirli a fine mese”, assicura la Sansoni. “Tutta la programmazione dell’ortopedia sta soffrendo”.

Sulla nomina del nuovo primario di ortopedia, Milani puntualizza: “Avevamo emesso il bando, ma a luglio non si è presentato il commissario da Messina. La nuova commissione si riunirà nuovamente il 6 ottobre”.