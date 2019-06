“Il Madonna del Soccorso ha ottime potenzialità ma viene gestito male”. Così i professionisti si tengono alla larga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ più facile parlare di ospedale unico piuttosto che affrontare i problemi quotidiani della sanità”. Parla Benito Rossi, di Orgoglio Civico che riaccende i riflettori sulla situazione del Madonna del Soccorso. “L’impegno sull’edilizia sanitaria ed il risparmio sulla spesa sanitaria – spiega -, fanno passare in secondo piano la reale necessità’ di consegnare al sud Marche livelli qualitativi più consoni alle necessità dei cittadini. Più facile parlare di ospedale unico piuttosto che affrontare i problemi reali,giornalieri, dove i cittadini sempre più spesso si imbattono”.

Rossi chiede insomma maggiore attenzione per il nosocomio sambenedettese: auspicando maggiori investimenti in organici e riorganizzazione. “Il Madonna del Soccorso – dice – possiede buona qualità assistenziale e dotato di ottime potenzialità ancora non utilizzate. Gli organici in sofferenza ed alcune cattive organizzazioni, rendono poco attrattivo la disponibilità di professionisti disposti a prestare servizio nel nosocomio di San Benedetto (alcuni reparti e servizi a breve non riusciranno più a coprire i turni ). Sicuramente si assisterà al vergognoso rimpallo delle responsabilità di fronte ai problemi, in testa ai cittadini, quando invece la via maestra dovrebbe essere indicata dalla politica la quale dovrebbe creare le condizioni affinché i nostri reparti siano portati nelle migliori condizioni operative”.