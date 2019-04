Il governo invia 90 mila euro a Grottammare. Manigrasso: “Potranno essere utilizzati per energie alternative, mobilità sostenibile e messa in sicurezza”

GROTTAMMARE – “Per Grottammare sono in arrivo 90 mila euro. Dopo i 100 mila per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale (decreto Ministero dell’Interno 10 gennaio 2019) un altro atto concreto del Governo di cui beneficerà il nostro comune. Sarà una vera boccata di ossigeno”. Ad annunciarlo è la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Alessandra Manigrasso che sottolinea lo stanziamento destinato al comune grottammarese e rientrante nel cosiddetto “Decreto Crescita” che prevede un fondo di circa 14 milioni di euro per la regione Marche.

“I comuni marchigiani – spiega – potranno a breve usufruire di 13 milioni e 940 mila euro per realizzare interventi per l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile grazie ad un fondo ad hoc creato dal Governo attraverso il Dl “Crescita”. Verranno erogati a tutti i Comuni italiani in proporzione alla popolazione residente. La nostra regione potrà mettere in campo centinaia di progetti per la sostenibilità creando anche molti posti di lavoro” così come è stato detto dai nostri parlamentari marchigiani del M5S commentando la decisione del Governo di attivare nel provvedimento appena varato dal Consiglio dei Ministri un fondo complessivo di 500 milioni di euro per l’intero paese”.

“Questi interventi del Governo – continua Manigrasso – permettono al nostro comune, agli amministratori una maggiore possibilità di azione per risollevare la sorte di un territorio che purtroppo necessità di interventi. Ora con queste risorse si finanzieranno opere per promuovere il risparmio energetico negli edifici pubblici e per consentire l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre il nostro Comune potrà utilizzare i fondi anche per la messa in sicurezza degli edifici pubblici. Infine, potranno finanziare progetti per la mobilità sostenibile e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’amministrazione potrà finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse non abbiano già ottenuto finanziamenti e siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate. Le opere dovranno essere avviate dal comune entro il 15 ottobre 2019”.