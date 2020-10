Il centro trasfusionale sarà trasferito un’altra volta. Rosaria Falco: “Stanno smantellando di nuovo l’ospedale”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo trasferimento per il Centro Trasfusionale che, nei prossimi giorni, sarà smantellato dalla propria attuale posizione, al primo piano dell’ospedale Madonna del Soccorso, per essere trasferito temporaneamente in una nuova collocazione che però, al momento, non è ancora stata decisa. Era già accaduto durante il lockdown quando l’ospedale fu trasformato in un Covid Center e il Sit fu spostato negli uffici dell’azienda sanitaria che si trovano in via Romagna. I vertici locali e provinciali dell’Avis stanno dialogando con l’Area Vasta proprio al fine di trovare ora la migliore soluzione e la migliore collocazione.

Sulla vicenda è intervenuta oggi la consigliera comunale Rosaria Falco: “Riteniamo non percorribile la soluzione attuata la scorsa primavera, quando i pazienti sono stati trattati come pacchetti postali, viaggiando continuamente fino ad Ascoli. Teniamo presente che il Trasfusionale è alla base dell’attività ospedaliera e presupposto indefettibile per l’esistenza stessa di un ospedale, e che il nostro servizio è uno dei più importanti delle Marche, inviando le sacche di sangue in tutto il territorio regionale: solo nello scorso mese di giugno sono state inviate circa 600 sacche. Dunque è facile dedurre che l’accanimento nei confronti di questo servizio è direttamente connesso con le mai sopite intenzioni di smontare letteralmente il nostro ospedale, col favore del Covid: in un modo o nell’altro il Peimaf di AV5 della dott.ssa Sansoni va a tutti i costi attuato per quanto riguarda San Benedetto, mentre può restare lettera morta per ciò che riguarda il Mazzoni, vedi la prevista chiusura di un’ala del reparto di Medicina, che invece son si vuole assolutamente prendere in considerazione”.