I parlamentari del Piceno incontrano i disoccupati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono iniziati gli incontri dell’associazione Disoccupati Piceni con i rappresentanti del Piceno eletti a Roma. “Tutte le forze politiche devono unirsi – – ha detto l’associazione – per aiutare a risolvere la grave crisi Piceno. Serve un gioco di squadra”.

All’esordio degli incontri, Disoccupati Piceni ha voluto porre l’accento sull’importanza di riforme che mirino all’introduzione di ammortizzatori sociali a sostegno di chi è da molto tempo senza un impiego. “Per noi disoccupati residenti nella provincia con il più

alto tasso di disoccupazione delle Marche rimangono prioritari l’introduzione di un ammortizzatore modulato alla precarietà e flessibilità del lavoro introdotte dal Jobs Act, soprattutto per i disoccupati involontari sopra i 50 anni, e la possibilità di richiedere la pensione calcolata in base ai propri contributi già versati all’Inps”.

“È passato più di un mese dal giorno delle elezioni e abbiamo inviato a tutti i

parlamentari eletti a Roma, 16 deputati e 8 senatori, la richiesta di un incontro per conoscere le proposte per il nostro territorio – continua Disoccupati Piceni -. Continuiamo a ripetere, il Piceno, detiene il triste primato di avere il reddito più basso d’Italia. La nostra provincia è stata colpita da una lunghissima crisi iniziata dal lontano 2000 e un cittadino su tre non lavora ed è senza reddito. Se a questo aggiungiamo il danno di un terremoto devastante, il quadro è drammatico. Si allarga la forbice economica-sociale tra coloro che hanno un lavoro stabile e coloro che diventano invisibili, perché senza occupazione e reddito.”

Questa settimana, una rappresentanza del gruppo ha iniziato, i primi confronti con

alcuni deputati eletti per rappresentare il Piceno a Roma con l’intento di portare avanti il discorso sugli ammortizzatori sociali affinché divenga progetto.

“Al di là della cordiale disponibilità agli incontri, ci preme fare capire e fare prendere consapevolezza della gravità della situazione economica-strutturale a tutti i parlamentari che si sono proposti volontariamente per rappresentare il territorio – conclude l’associazione -. Tutte le forze politiche devono unirsi per aiutare a risolvere la grave crisi Piceno”.

Disoccupati Piceni si riunirà inoltre giovedì 19 aprile, alle ore 16.30 presso la

sala della Libreria Rinascita in Piazza Roma 7, ad Ascoli Piceno, per un incontro aperto a tutta la cittadinanza per discutere e sostenere proposte contro la crisi.