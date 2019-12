I luoghi della scrittura, il Comune: “Investire nella cultura è un bene, ma ci sono esigenze di bilancio”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’amministrazione comunale risponde a “I luoghi della scrittura” comunicando l’entità del contributo elargito all’associazione nel 2019.

“Non mi interessano le polemiche, bensì la verità”, dice l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri. “Siamo consapevoli che investire in cultura è un bene per la città, ma allo stesso tempo si devono contemplare e contemperare tante altre esigenze con un occhio al bilancio”.

La Ruggieri comunica di aver versato nelle casse de “I luoghi della scrittura” 7 mila euro in atti separati, oltre ai 2 mila euro per la serata del Premio Strega, per un totale di 9 mila euro.

“Sempre nella chiarezza abbiamo comunicato le possibilità a Minuto il quale ci ha chiesto contribuire con 200 euro a evento. Orbene, la generosità di Minuto, arricchisce la città di tanti incontri anche oltre quelli stabiliti e finanziabili, che tuttavia vengono sminuiti da una semplicistica quantificazione economica. L’amministrazione continuerà ad investire su queste manifestazioni cercando di migliorare ove possibile e preferendo sempre la verità alle polemiche”.