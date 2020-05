I giovani marchigiani di Forza Italia si riuniscono in videocall. Pignotti ha illustrato le mozioni in favore degli studenti

Ieri sera, si è riunita in video call la squadra di Forza Italia Giovani Marche. Ha aperto l’incontro il Coordinatore Regionale Valerio Pignotti ringraziando tutti i ragazzi per il lavoro che stanno svolgendo sui territori. Sono state illustrate le mozioni che, su input del giovanile, il Consigliere regionale Piero Celani ha portato all’attenzione dell’Assemblea legislativa regionale a favore degli studenti marchigiani ed in particolare per l’istituzione di un fondo specifico per le sostenere spese di affitto e per un rimborso dell’abbonamento annuale del TPL dell’anno scolastico in corso.

È intervenuto per un saluto ai ragazzi il Commissario Regionale di Forza Italia Marche, Sen. Francesco Battistoni, che ha ribadito il grande lavoro che il partito sta svolgendo a tutti i livelli: dai consigli comunali al parlamento. Forza Italia sta lavorando a proposte concrete per i cittadini, senza fare propaganda e demagogia. Infine, prima di salutare, ha voluto sottolineare che, anche in questa fase di emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19, non si parli mai abbastanza di giovani e delle loro problematiche pertanto l’azione di Fi Giovani è anche soprattutto importante nell’ottica di ascolto e ricezione delle criticità che attanagliano il mondo giovanile.

Durante la riunione si è parlato delle linee guida che il Presidente Berlusconi ha dato come forza politica responsabile. Nel corso della riunione sono intervenuti i nuovi coordinatori provinciali di Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona rispettivamente Micheal Malara, Giuseppe Maccarone, Edoardo Gallotta, Andrea Rossi, per Pesaro il consigliere comunale Michele Redaelli e per l’Università il responsabile regionale di Studenti per le Libertà Samuel Tavoletti.