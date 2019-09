SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si torna a parlare di dehors. Il tema dell’occupazione del suolo pubblico riapproda in commissione lavori pubblici. L’appuntamento è fissato per il prossimo 3 ottobre e, salvo novità dell’ultim’ora, dovrebbe trattarsi dell’atto finale della vicenda prima dell’approdo in consiglio comunale.

Il documento che verrà presentato ai consiglieri conterrà le modifiche apportate in seguito all’ulteriore confronto con la Sovrintendenza.