I comitati cittadini si incontrano alla Festa Rossa: “San Benedetto sta perdendo alberghi e capacità ricettiva”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I comitati si incontrano alla Festa Rossa e riuniscono su un unico palco i temi che più tengono banco a San Benedetto. Si va dalla realtà che si opponeva al project della piscina comunale al Salviamo il Madonna del Soccorso, per arrivare al coordinamento che sposa la riqualificazione dell’area Ballarin composta da tifosi, ex calciatori e associazione Noi Samb e arrivare all’ultimo nato, ovvero il comitato ‘Fermiamo il consumo di suolo, rigeneriamo la città’.

Se Fabio Eleuteri si mostra soddisfatto per l’epilogo della vicenda riguardante l’impianto natatorio, Nicola Baiocchi evidenzia ancora una volta la disparità di trattamento tra nord e sud delle Marche in tema di sanità. “Ad Ancona ci sarà un presidio ospedaliero unico che però avrà tre ospedali. Quello che non si può fare qui in Area Vasta 5, ad Ancona si continua a fare. Continueranno ad esserci tre ospedali che faranno presidio ospedaliero unico”. Per poi insistere: “Abbiamo sempre mostrato documenti ufficiali dell’area vasta e della Regione che dimostrano che nel nostro ospedale mancano parecchi posti letto. Alcuni politici locali ci hanno sempre che non è vero, ma nessuno ha mai presentato documenti che ci smentiscano”.

Per quanto concerne il Ballarin, il progetto dei tifosi rimane l’unico in campo perché aderente alle modifiche alla viabilità varate dall’amministrazione e sposate dalla Sovrintendenza. “Non c’è nessun litigio da parte nostra con il comitato Salviamo il Ballarin (assente all’appuntamento, ndr), la questione riguarda il comitato e l’amministrazione”, sostiene Michele Palmiero. “Il nostro elaborato nasce su quei paletti messi dal Comune, ciò non vuol dire che non possa variare per venire incontro alle esigenze della città. Nessuno vuole fare un progetto per imporre la propria volontà e basta. La disponibilità da parte nostra c’è, speriamo si riesca a raggiungere un compromesso”.

Il movimento contro il consumo di suolo, infine, ribadisce la contrarietà alle sei varianti urbanistiche e condanna l’abbattimento di tante strutture ricettive, che verranno riconvertite in abitazioni: “Grottammare da vent’anni ha una destinazione d’uso fissa per gli alberghi proprio per mantenere una cerca ricettività”, ammonisce Amilcare Caselli. “San Benedetto si sta giocando anche la sua capacità ricettiva”.