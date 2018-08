Grottammare, Vesperini all’attacco: “Juttenizie perde la sua tipicità per colpa dell’amministrazione”

GROTTAMMARE – “Come per il Cabaret Amore Mio anche Juttenizie è divorato dal protagonismo della politica”. Parte così l’intervento di Lorenzo Vesperini, consigliere di opposizione e capogruppo di Grottammare Città Unica che denuncia una denaturalizzazione della rassegna gastronomica divenuta ormai un appuntamento fisso di fine estate al Paese alto di Grottammare. “Già in estate – spiega Vesperini – avevamo assaporato la fine del Cabaret Amore Mio che nato come evento per la collettività ha cambiato pelle per mano di una politica autoreferenziale che per propri tornaconti ha monopolizzano queste iniziative di carattere cittadino e popolare. Basti pensare al flop del concerto di Renzo Arbore. La storia si ripete. L’evento denominato “Juttenizie, ghiottonerie al borgo” è nato dall’idea di 5 ristoratori che hanno pensato ad una manifestazione che si differenziasse dalle altre dal punto di vista turistico enogastronomico”.

Di quei cinque ristoratori tre non ci sono più. “Anche qui – continua il consigliere di opposizione – la politica anno dopo anno ha cannibalizzato un’idea vincente in una vetrina per riscuotere solo consensi e visibilità. L’insinuarsi della politica in un evento ben riuscito non ha fatto altro che creare dissidi interni per le vetrine elettorali, rampe di lancio politiche e fratture organizzative, lasciando l’amaro in bocca alla maggioranza degli operatori turistici che malvolentieri accettavano la linea intrapresa andando a cambiare il fine della manifestazione e dell’associazione stessa. E da qui nasce una rottura che nell’edizione di quest’anno ha determinato l’uscita di tre ristoratori su cinque i quali non si riconoscevano più in quello che era il loro operato, sono stati rimpiazzati con realtà che nulla hanno a che vedere con lo spirito e tipicità delle ghiottonerie del borgo. Sostituire un’idea vincente con delle attività che non rappresentano per nulla il paese alto: una trattoria di Rubbianello,un ristorante di Montalto marche. Qualsiasi altra cosa che non faccia parte del borgo inevitabilmente porta al fallimento dell’iniziativa nata per le attività che il paese alto presenta trasformandola nella solita proposta inflazionata del cibo di strada. Ben venga un supporto ben vengano le idee ma la politica deve essere spettatrice senza snaturare o entrare nell’organizzazione dell’evento ,nato dagli operatori per valorizzare e promuovere il loro luogo di lavoro dove hanno investito tutto loro stessi creando le loro attività turistico enogastronomiche e ricettive”.