Grottammare, polemica Pd-Cinque Stelle: “Polemica della Manigrasso imbarazzante e stucchevole”

GROTTAMMARE – Pd di Grottammare contro i Cinque Stelle. “La polemica che ha avviato la consigliera Manigrasso è stucchevole e a tratti imbarazzante”, afferma il segretario locale dei dem Umberto Pulcini. La consigliera grillina aveva sottolineato come l’intervento in favore delle famiglie in difficoltà sia frutto dei finanziamenti provenienti dallo Stato

“Francamente al cittadino leggere i tecnicismi di come questo piano sia stato realizzato è alquanto inutile. La dichiarazione fatta per mezzo stampa dalla consigliera Manigrasso denota una scarsa attenzione alle cose concrete che poi interessano realmente al cittadino ma solo una chiara volontà di voler mettere una “bandierina” su questo provvedimento. Ricordo infatti che a livello nazionale il Pd governa insieme al Movimento Cinque Stelle e tra l’altro il dicastero all’economia è presieduto da un ministro democratico. Infine vorrei ricordare che tale fondo messo a disposizione è in parte erogato dallo Stato per un importo di 159 mila euro e l’altra parte sono fondi dati al comune per la gestione della pandemia”.

Insiste Pulcini: “Tale fondo gestito in modo oculato, ribadisco “illuminato” e con una visione chiara da parte di tutta l’amministrazione comunale con a capo sindaco, assessori e consiglieri, ha determinato un risparmio che è stato messo a disposizione per le famiglie, quindi la prego di non polemizzare su questo argomento che va a toccare la carne viva della sofferenza e dei problemi che si sommano alle tragedie degli ultimi mesi. Vorrei ricordare inoltre che il Pd nazionale con l’ausilio dei circoli ha dato avvio ad una campagna solidale che si chiama solidarietà in circolo che ha l’obiettivo di raccogliere beni da distribuire a famiglie con problemi economici legati alla pandemia”.