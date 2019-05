Grottammare, passa la mozione di Manigrasso sugli scrutatori: “Mai più necessario rivolgersi a politici”

GROTTAMMARE – Diverse iniziative sono quelle portate avanti dal Movimento 5 Stelle nel corso del consiglio comunale grottammarese. A spiegare nel dettaglio i vari punti è la consigliera grillina Alessandra Manigrasso: “Le nostre due mozioni, la prima riguardante una modifica alla legge Regionale Elettorale votata all’unanimità, solleciterà la regione Marche affinché deliberi in tempi brevi l’adeguamento alla normativa sulla doppia preferenza di genere. Nei prossimi giorni la volontà politica espressa all’unanimità dal consiglio comunale di Grottammare verrà trasmessa e resa nota al Presidente della Regione Marche”.

Passata la mozione sulle nomine degli scrutatori: “Anche la mozione che sancisce la fine della spartizione politica della nomina degli scrutatori è passata – afferma Manigrasso -. Dalle prossime elezioni gli studenti, i disoccupati, i lavoratori cassaintegrati che presenteranno una domanda, essendo inclusi nell’albo degli scrutatori non avranno più bisogno di rivolgersi a nessun politico amministratore ma dovranno dare la loro disponibilità all’ufficio elettorale di Grottammare per la nomina a scrutatore soltanto compilando un modello. Alle due mozioni di solidarietà e partecipazione avevamo deciso di non partecipare al voto e tanto è stato fatto. Non è nostra intenzione né santificare né demonizzare la figura dell’ ex sindaco di Riace. Lo stesso ha alcuni precedenti in corso, per tanto ci siamo limitati a chiedere, prima di esprimerci sulla questione che la “giustizia facesse il suo corso”.

Per quanto riguarda Radio Radicale l’emittente che negli anni ha svolto un servizio lodevole c’è da parte dell’attuale Governo la volontà di permettere una continuità ma nella trasparenza e nella logica di evitare sprechi. Occorrono tempi tecnici che nessuna spinta locale può rendere più celeri e agevoli”.

Manigrasso giudica invece insoddisfacenti le risposte di Piergallini relativamente l’interrogazione sui lavori alla scuola Speranza: “Il braccio di ferro che l’Amministrazione comunale e la Ditta hanno intrapreso va a scapito degli alunni – afferma la consigliera – creando situazioni sicuramente non ottimali per lo svolgimento delle normali lezioni scolastiche. Fa bene l’amministrazione a non prestare il fianco a richieste che reputa non dovute all’Impresa però nello stesso tempo deve poter garantire spazi idonei allo svolgimento delle lezioni. Altro importante punto all’ordine del giorno è stata l’approvazione del rendiconto di esercizio finanziario 2018 . Il nostro voto è stato contrario in riferimento alle scelte che hanno caratterizzato la vita amministrativa nel mandato Piergallini dell’anno scorso. Queste scelte ci portano a dire che si continuano a privilegiare alcune zone della città rispetto ad altre, le periferie sono lasciate a se stesse con lottizzazioni incomplete la gestione del verde non ha un piano e le risorse investite sono sempre più limitate. La “Balconata a mare” un continuo esborso. Ex Sportland una struttura sportiva in abbandono da anni che solo con un mutuo sarà un giorno fruibile. La cultura vive di avvenimenti, alcuni validi, ma sporadici, manifestazioni storicamente importanti come Cabaret Amore Mio vivono una fase di regresso. Per quanto riguarda il personale, i pensionamenti in atto e quelli che seguiranno genereranno sicuramente problemi di non semplice soluzione. È un problema complessivo di organizzazione amministrativa che vede la seconda giunta Piergallini vivere alla giornata, senza la lungimiranza politica necessaria che porti a dare giuste risposte per mantenere nel suo ruolo di perla dell’Adriatico la città di Grottammare. Un altro punto che ha meritato un’attenzione giusta e doverosa è stata la concessione della cittadinanza onoraria al poeta Franco Loi Presidente Onorario del premio letterario Città di Grottammare”.