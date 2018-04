Grottammare, lo sportello Informagiovani arriva anche in municipio.

GROTTAMMARE – L’Informagiovani di Grottammare va incontro ai propri utenti e amplia l’ orario di apertura. Facendo seguito all’intervento governativo “Giovani Informati”, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2010, l’assessorato comunale alle Politiche giovanili, grazie a un progetto della Regione Marche realizzato insieme al comune di San Benedetto, ha attinto a ulteriori risorse economiche, finalizzate al potenziamento del Servizio Informagiovani esistente, di cui il Comune di Grottammare è titolare e attualmente affidato in gestione alla Eos Cooperativa Sociale di San Benedetto.

Nella sostanza, il nuovo orario verrà ampliato sia nella quantità delle ore di apertura (da 14 a 18 settimanali) che nei luoghi, visto che nella mattinata del giovedì un operatore qualificato sarà a disposizione dell’utenza all’interno dell’ufficio Servizi Sociali, al primo piano del comune, in via Marconi 50.

Tale esigenza si rende necessaria in quanto il Servizio Informagiovani, quale servizio di informazione e orientamento, sarà sempre più coinvolto in qualità di supporto ai Servizi Sociali nella promozione di tutti gli interventi preposti a sostegno della cittadinanza, tenendo conto in particolare dei nuovi strumenti, quali il Rei (Reddito di Inclusione sociale), i tirocini di inclusione sociale ed eventuali nuove norme predisposte da specifiche normative.

L’Informagiovani si trova in Via Crucioli, 65 e il nuovo orario, già in vigore da qualche giorno, è il seguente: Lunedì 10.30-13; Martedì 15-19; Mercoledì 16-19; Giovedì 10.30-13 e 9.30-12.30 (quest’ultimo orario in Comune, Servizi Sociali, primo piano); Venerdì 16-19. Info: 0735/735424 – 739228.