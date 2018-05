Grottammare, Adinolfi lancia la corsa del candidato Vagnoni

GROTTAMMARE – E’ stato Mario Adinolfi il “testimonial” di sabato per il Popolo della Famiglia in corsa per le elezioni comunali del 10 giugno con il candidato sindaco Giuliano Vagnoni. Lo scrittore e giornalista ha presentato il suo ultimo lavoro, il libro: “Storia del terrorismo in Italia”.

Adinolfi ha spiegato la genesi del suo libro, “Storia del Terrorismo in Italia”, realizzato per raccontare la radice di una visione antropologica che “ha portato oggi le persone a diventare cose”.

Si tratta del primo libro che contiene tutti i nomi delle vittime del terrorismo, 441 persone e dei 50 assissini il cui dato comune è che sono tutti liberi, “un dato solo italiano – spiegano dal partito – poiché in nessun altro ordinamento giuridico al mondo ciò è possibile”.