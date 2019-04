Gradimento dei governatori, Ceriscioli è l’ultimo d’Italia

Luca Ceriscioli per la regione Marche e Sebastiano Musumeci per la Sicilia sono gli governatori meno “graditi” d’Italia. Stando almeno alla classifica del “Governance Poll” basata su un sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore. Sullo scalino più alto svetta Luca Zaia, che sabato prossimo festeggerà l’ottavo compleanno da presidente del Veneto, Subito dopo viene Massimiliano Fedriga, con il 51,1 per cento. Bisogna guardare a Ovest per incontrare il terzo classificato, Attilio Fontana della Lombardia. Il centrodestra dominante occupa anche il quarto e quinto posto in graduatoria con i due neoeletti in Abruzzo (Marco Marsilio) e Sardegna (Christian Solinas).

Nella graduatoria sono esclusi Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta dove non è prevista l’elezione diretta del presidente di Regione. In Basilicata si è votato lo scorso 24 marzo. In Piemonte si vota il 26 maggio.