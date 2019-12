Giorgia Meloni: “Nelle Marche si invecchia e non si fanno più figli”

“Le Marche è una delle regioni in cui si sta invecchiando di più in Italia”. Lo ha detto Giorgia Meloni in visita ad Ancona. “I figli non si fanno più, oggi mettere al mondo un figlio è un bene di lusso. Si ha paura di non riuscire a dare risposte a un bambino e lo Stato non ti aiuta con i servizi”.

La leader di Fratelli d’Italia è anche intervenuta sulla questione della ricostruzione post-terremoto: “E’ un tema completamente abbandonato. Questa non è considerata un’emergenza al pari di altre. Abbiamo chiesto che non ci fossero i tagli per i comuni colpiti, non siamo riusciti ad ottenere molto. Siamo il movimento che più di tutti si è occupato del sisma. Ne sono fiera”.