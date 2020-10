Giorgia Meloni: “Buon lavoro ad Acquaroli. Ricostruiremo le Marche”

“Buon lavoro al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e a tutta la sua giunta”. Lo scrive la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel giorno della presentazione della nuova giunta regionale. “Abbiamo preso un impegno preciso con i marchigiani e intendiamo onorarlo: ricostruire le Marche e dare a questa splendida terra un futuro di lavoro, sviluppo e benessere. Fratelli d’Italia sarà in prima linea nel governo della Regione e lo farà con una squadra forte e compatta, fatta di amministratori capaci e competenti, che conoscono il territorio e sanno bene quali sono i problemi”.

Prosegue la Meloni: “Un in bocca al lupo particolare ai due neo assessori regionali di FdI, Guido Castelli e Francesco Baldelli, che hanno la responsabilità di deleghe strategiche e decisive per il futuro delle Marche e che sono certa lavoreranno giorno e notte per dare risposte ai cittadini. Le Marche sono in buone mani e Fratelli d’Italia non farà mancare tutto il suo aiuto e sostegno al presidente Acquaroli e alla sua giunta”.