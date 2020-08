Giorgia Meloni a San Benedetto: “La cena di Acquasanta non la organizzò Fratelli d’Italia”. FOTO-VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non era una cena organizzata da Fratelli d’Italia e non era una cena di celebrazione della marcia su Roma”. A San Benedetto del Tronto per assistere allo spettacolo dei paracadutisti, atterrati sul prato del giardino Nuttate de Lune, Giorgia Meloni è tornata sulla vicenda del 28 ottobre scorso, quando diversi esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui il candidato governatore Francesco Acquaroli, parteciparono ad una cena che presentava un menù con simboli e motti legati al fascismo.

“Abbiamo risposto cento volte – ha risposto stizzita la leader di FdI – c’erano diversi esponenti di Fratelli d’Italia proprio perché non era una cena di celebrazione della marcia su Roma”.

Poco dopo le 18.30, dal cielo della riviera sono stati srotolati due bandieroni: uno tricolore ed un altro di partito, contenente lo slogan ‘Vogliamo un’Italia libera, forte e coraggiosa’. “Abbiamo bisogno di momenti come questo per riscoprire il nostro orgoglio”, ha proseguito la Meloni. “Vogliamo un’Italia libera dalla paura, capace di reagire al covid e coraggiosa”.

Sull’ipotesi di un ulteriore rinvio delle elezioni regionali qualora il numero dei contagi tornasse sopra il livello di guardia, la deputata non si è mostrata preoccupata e ha avvertito il Governo: “Il rischio di non svolgere le elezioni non esiste. Non consentiremo che la maggioranza utilizzi il covid per non rischiare di perdere le elezioni. Le elezioni devono svolgersi, siamo disposti a fare qualunque cosa. Adesso basta”.

Per realizzare la manifestazione, parte della città è stata chiusa al traffico fin dal primo pomeriggio. Impossibile percorrere in macchina via delle Tamerici, ma anche girare da via Gramsci verso via Fiscaletti. Nonostante l’area fosse recintata e interdetta, centinaia di persone hanno assistito allo spettacolo dalla spiaggia e dal ponte sull’Albula.

Militanti e simpatizzanti hanno infine atteso la Meloni per scattare con lei un selfie.