Galleria chiusa, Urbinati presenta la mozione in Regione: “Si riapra la discussione sulla terza corsia”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fabio Urbinati presenterà una mozione in consiglio regionale in merito al problema della viabilità sulla A14. Un argomento tornato prepotentemente alla ribalta dopo la chiusura della galleria Castello di Grottammare, in seguito all’incendio al camion avvenuto lo scorso giovedì.

“Va riaperta una discussione sulla terza corsia al sud delle Marche – afferma il capogruppo Pd in Regione – è il momento giusto per chiedere con forza degli investimenti a Società Autostrade, che oltre a mettere in sicurezza il tunnel dovrà tornare una volta per tutte a prendere in considerazione l’ampliamento del percorso nel tratto che porta verso San Benedetto”.

La galleria chiusa misura oltre 1200 metri e risulta essere la più lunga dell’intero tratto marchigiano della A14.