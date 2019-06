Frecce, Urbinati contro Piunti e Fede: “Pensava che bastasse una lettera? Abbiamo un senatore, parli col ministro”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Trenitalia risponde al sindaco Piunti e Fabio Urbinati ne approfitta per scagliarsi in un colpo solo contro l’amministrazione comunale e Giorgio Fede.

Le Ferrovie hanno replicato al primo cittadino sottolineando come il servizio delle Frecce non sia supportato da contributi pubblici e che quindi si deve tener conto della sostenibilità economica di qualsiasi operazione.

“Ma guarda un po’ che novità? – ironizza il consigliere regionale del Pd – come se una lettera a Trenitalia risolvesse un problema ventennale. Queste risposte sono costanti da anni. Con l’impegno della Regione Marche, e l’interessamento dell’allora ministro Del Rio, due anni fa, ottenemmo 2 Frecciabianca in più passando da 4 a 6”.

Urbinati però allarga il campo: “Mi pare che in città e in provincia qualche deputato e senatore lo abbiamo. Come pensano di interessare i loro ministri e i loro sottosegretari per avere un Frecciarossa?”.