Fratelli d’Italia: “No al ridimensionamento dell’ufficio doganale di San Benedetto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mozione di Fratelli d’Italia per protestare per il nuovo ridimensionamento dell’Ufficio Doganale di San Benedetto – già privato nel giugno 2010 della sede dirigenziale e sottoposto alla competenza dell’Ufficio di Civitanova Marche – “che è stato danneggiato dal declassamento previsto dalla Legge di bilancio 2018 dell’Ufficio Dogane di Civitanova Marche, con conseguente ingiusta penalizzazione per tutto il settore manifatturiero delle Marche”.

Dice Giacomo Massimiani: “Dall’entrata in vigore a pieno regime delle misure decise e quindi da maggio 2019, molti uffici ed in particolare l’Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche, da cui dipende l’ufficio di San Benedetto del Tronto con competenza congiunta sulle 3 provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata potranno essere gestiti “ad interim” da un dirigente di altra sede esterna nell’ambito della direzione interregionale, e non potranno neanche avvalersi a livello locale di un funzionario titolare di posizione organizzativa. Questi, poi, dovrà assumere decisioni senza conoscere le realtà del territorio e con pochissime possibilità di interfacciarsi con i singoli utenti per capire le loro esigenze. Pertanto dall’entrata in vigore di tale cosiddetta riorganizzazione potrebbe discendere una paralisi dell’attività decisionale ed autorizzativa nel nostro territorio relativamente all’ambito doganale e delle accise con conseguenti crescenti costi ed oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese”.

Fratelli d’Italia quindi invita il Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto ad esprimere – a tutela delle esigenze e dei diritti del proprio territorio – “una protesta contro la citata nuova articolazione delle strutture territoriali dell’Agenzia delle Dogane che rischia quindi di generare un grave depotenziamento per la sede di San Benedetto dipendente dall’ufficio di Civitanova Marche, che comporterebbe un declassamento incomprensibile per il settore manifatturiero del Piceno, naturalmente vocato all’esportazione, con conseguenti impatti molto negativi sulla platea di aziende del territorio che oggi contano sui servizi resi dai citati uffici”.