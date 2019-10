Fratelli d’Italia difende Assenti: “Attacchi personali e immotivati. Vittima di una gogna mediatica”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il silenzio dei giorni scorsi arriva il sostegno di Fratelli d’Italia nei confronti di Andrea Assenti in merito alla questione dell’ex scuola Curzi.

L’intero gruppo consiliare, pur non entrando nel merito della vicenda, parla apertamente di “gogna mediatica molto preoccupante per toni ed intensità”.

“Questo clima giustizialista – scrivono Balloni, Troli, Chiarini, Croci, Massimiani e Tassotti – basato su strumentali quanto false rappresentazioni della realtà, poste in essere da una minoranza rabbiosa, hanno come unica mira quella di creare confusione e diffamare chi lavora per migliorare la città con risultati evidenti”.

Nel mirino finisce soprattutto l’opposizione: “Si descrive senza spiegare in che modo si sarebbe favorita una società di cui è socio il cugino del vicesindaco. Le accuse hanno come unico obbiettivo quello di danneggiare l’immagine del candidato avversario che giustamente ha già annunciato le azioni in sede civile e penale per tutelarsi. Si tratta di attacchi personali e immotivati dei quali gli autori risponderanno perché è evidente lo sconfinamento da una corretta dialettica politica. Nessuno deve permettersi di mettere in discussione l’operato e l’attività svolti dall’assessore Assenti, tantomeno capacità e competenze dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni. Rinnoviamo la stima nei confronti di Assenti e la fiducia nelle istituzioni, amministrative e giudiziarie”.