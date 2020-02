Forza Italia torna in piazza: “No all’abolizione della prescrizione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forza Italia torna in piazza, stavolta per dire “no ai processi infiniti”. Domenica a San Benedetto i berlusconiani hanno ribadito la loro contrarietà all’ipotesi dell’abolizione della prescrizione.

“Il problema della Giustizia oggi in Italia non è la prescrizione ma la lentezza dei processi, che spesso costringe il cittadino a passare anni ed anni in attesa di una sentenza che non arriva”, afferma Piero Celani. “Occorre una vera e radicale riforma della giustizia.

Il Governo Pd-Cinque Stelle con questa scellerata proposta di riforma mette a serio rischio la credibilità del sistema Italia. Continuare in questa direzione significa negare il diritto alla giusta durata del processo, significa tenere ostaggio per tutta la vita il cittadino dinanzi alle scelte dei magistrati. Forza Italia continuerà a dare battaglia nelle piazze e nelle istituzioni contro questa orrenda riforma”.