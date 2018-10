Forza Italia tenta la svolta: congresso provinciale e comunale a inizio 2019

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Congressi comunali e provinciali in vista per Forza Italia. Accadrà nei primi mesi del 2019, quando il partito azzurro avvierà un tentativo di rilancio sui territori attraverso il rinnovo della classe dirigente.

Se ne è discusso giovedì in un vertice tenuto a Roma, a cui hanno partecipato tra gli altri il vicepresidente Antonio Tajani, il senatore Andrea Cangini, il consigliere regionale Piero Celani e il neo commissario marchigiano Marcello Fiori.

Nella provincia di Ascoli Piceno un segretario manca dalla primavera del 2016, quando Andrea Assenti rassegnò le dimissioni per candidarsi alle elezioni amministrative all’interno della civica Siamo San Benedetto. Simile il discorso per il gruppo in riviera, che di fatto non ha più un coordinamento dallo stesso periodo, visto che pure in quel caso diversi componenti confluirono in diverse realtà civiche.

“È stato un primo incontro – informa Fiori – nei prossimi giorni ne avverranno altri nelle singole province con gli amministratori locali. Lavoriamo per riorganizzare davvero Forza Italia proprio partendo dai territori e su questioni che riguardano i cittadini delle Marche: il terremoto, la carenza delle infrastrutture, la disoccupazione e la crisi delle imprese, la tutela della salute e della sicurezza, il sostegno alle famiglie e il futuro dei nostri ragazzi”.