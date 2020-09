Forza Italia: “Nelle Marche possiamo vincere, serve una spallata”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Abbiamo anche la carica di Berlusconi, un leone indomabile da cui dobbiamo trarre forza. Anche nelle Marche, serve una spallata, l’ultima ma decisiva per salire al governo regionale. Sarà una pagina di storia”. A parlare è il commissario regionale di Forza Italia Francesco Battistoni, ottimista in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. “Dopo 27 anni di amministrazione di centrosinistra in Regione abbiamo la grande occasione di andare al governo”.

Tra i candidati al consiglio regionale c’è Piero Celani, che punta al bis: “Il nostro territorio è martoriato da diverse problematiche, occorre un piano strategico per farci tornare protagonisti. San Benedetto non ha ricevuto la giusta attenzione, basta guardare la pesca e il porto che dovrebbero essere i settori portanti. A livello infrastrutturale si deve puntare alla realizzazione della Bretella oltre che sul turismo ambientale”.

In corsa anche Maria Grazia Concetti, Flavia Rosati e Roberto Paoletti. Quest’ultimo ha evidenziato le difficoltà dell’imprenditoria ad affrontare investimenti oltre che a rispettare tutte le normative imposte dal Governo.