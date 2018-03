Fondi persi, De Vecchis durissimo: “Immobilismo totale dell’amministrazione. Le attività sono le foto con Gigi e Andrea”

Commento durissimo da parte di Giorgio De Vecchis che, relativamente all’interrogazione dei 150 mila euro persi al per il porto fa il punto sul modus operandi dell’amministrazione comunale. «Diventa difficile fare attività politica in questo comune di fronte ad una maggioranza che non fa nulla – spiega il consigliere di opposizione -. Sulla mia posta istituzionale ci sono i messaggi dei tecnici, c’è la rassegna stampa e non c’è nient’altro».

De Vecchis torna sui fondi e affonda: «Il problema non sono le difficoltà economiche – dice – anche perché i soldi se ci sono non li prendono. E’ che non hanno idea di cosa farne. Hanno presentato un programma poverissimo. Con la storia della piscina stanno facendo un tuffo nel nulla, avevano promesso le telecamere che doveva essere il loro progetto dei cento giorni, con il decantato obiettivo sicurezza. Dove sono le telecamere?. Solo chiacchiere. Non ci sono attività, da questo Comune escono notizie da fare accaponare la pelle. La Guardia di Finanza ha praticamente aperto un ufficio stabile da due anni qui dentro e da un punto di vista burocratico siamo al Gaspari ter. C’è immobilismo totale, abbiamo difficoltà a fare opposizione. Qui le cose che si vedono sono le foto con Gigi e Andrea. Ma è possibile?»

«Questa è la città più importante del Sud delle Marche – insiste De Vecchis -. Dicono che hanno fatto la verifica in maggioranza. Io vorrei capire che tipo di verifica hanno fatto di fronte a questa situazione. Qui c’è immobilismo totale ed è tempo di fare un bilancio vero. Lo ammettessero pubblicamente: non erano pronti a governare».