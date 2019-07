Fioravanti “rema” verso Ascoli: “Sì all’azienda ospedaliera. Ma se si fa l’ospedale unico, la struttura c’è già ed è il Mazzoni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La posizione di Ascoli sull’ospedale c’è ed è distantissima da quella di San Benedetto. Se i due comuni capofila del Piceno sono unitissimi sul no alla soluzione di Pagliare, sono al contempo divisi sulla proposta alternativa da presentare al tavolo.

“La nostra idea è quella di sempre – afferma a La Nuova Riviera Marco Fioravanti – ossia un’azienda ospedaliera Marche sud su due plessi potenziati”.

Autonomia finanziaria dunque, come ripetuto spesso dall’ex primo cittadino Castelli. Il discorso si complica invece se bisogna invece ragionare sulla localizzazione di un’unica struttura centralizzata.

“Io faccio un semplice ragionamento matematico – osserva Fioravanti – da Comunanza a San Benedetto sono 47 chilometri. Il punto centrale tra l’ultimo comune della riviera e l’estremo paese montano cade esattamente sopra la testa del Mazzoni. Non servono algoritmi, l’algoritmo di Pagliare in realtà non esiste perché prima è nato il sito e poi l’algoritmo stesso. Il mio non è campanilismo, bensì una proposta di territorio”.