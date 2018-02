Fioravanti corre per la Camera: “Ospedale Unico? Meglio un’azienda ospedaliera con due plessi”

ASCOLI PICENO – “No all’ospedale unico, sì ad un’azienda ospedaliera per i due plessi”. E’ la ricetta di Marco Fioravanti in merito alla questione della sanità nel sud delle Marche. “Io sono dell’idea che vada migliorato il Mazzoni sotto il profilo infrastrutturale, mentre a San Benedetto si potrebbe realizzare un nuovo nosocomio nelle vicinanze del raccordo autostradale, col Madonna del Soccorso cambiato di destinazione per ammortizzare le spese”.

Candidato alla Camera nel collegio uninominale tra le fila di Fratelli d’Italia, Fioravanti – nato ad Ascoli Piceno 34 anni fa – racconta con orgoglio la sua esperienza politica. “E’ stato fatto il mio nome e mi sono sentito pronto a svolgere questa sfida importante ed entusiasmante. Tutto è nato poche settimane fa. Anziché puntare su volti noti, Giorgia Meloni ha scelto ragazzi che hanno fatto la gavetta sul territorio, vicini ai problemi della gente. Sono dieci anni che lavoro attivamente e a questa chiamata ho risposto presente”.

Perché proprio Fratelli d’Italia e non gli altri movimenti della coalizione?

“Milito in Fratelli d’Italia perché è un movimento fatto di regole e passione. All’interno ci sono persone che ci credono, abbiamo una rete straordinaria sul territorio e una leader che dimostra come la politica non sia frutto di etichette dall’alto. Ritengo che nel centrodestra sia decisiva la forza della squadra. Siamo l’unica coalizione sulla scena, altri antepongono gli interessi del singolo partito. Invece nel centrodestra ogni partito ha rinunciato ad un pezzetto di sé a vantaggio di un progetto che dia dignità alla politica”.

Prima parlava di sanità. Quali sono gli altri temi per i quali si batterà, qualora venisse promosso in Parlamento?

“In cima alla lista c’è ovviamente il terremoto. Occorre un’inversione di tendenza rispetto al fallimento oggettivo firmato Pd. Vasco Errani è il simbolo di quel fallimento, la sua nomina giunse per unire la parte estrema e moderata del Pd. Noi puntiamo ad un commissario con pieni poteri di azione per risolvere problemi equiparabili ad una guerra. Bisogna riportare abitanti e imprese in quelle aree e per farlo è necessaria una No-Tax area per 5-10 anni. Per il lavoro è importante un piano di rilancio delle start-up e una particolare attenzione al lavoro per gli over 50. Mi batterò anche per l’istituzione dell’agenzia permanente per la gestione della crisi nel Piceno. Infine, per il capitolo trasporti, è indispensabile la realizzazione della terza corsia autostradale nel tratto Pedaso-San Benedetto, oltre all’equiparazione del numero di fermate del Frecciabianca a San Benedetto con quelle di Pesaro e alla velocizzazione della Salaria”.

Sempre calda è la questione dell’immigrazione. Qual è la vostra posizione?

“Nelle Marche la gestione dell’immigrazione è sfuggita di mano. I flussi sono esagerati rispetto alla tenuta sociale del territorio”.

In caso di elezione, lascerai la tua carica di presidente del consiglio comunale di Ascoli?

“Non c’è incompatibilità tra i ruoli, ma sono sempre stato dell’idea che sia giusto non moltiplicare gli incarichi. La decisione andrà rimandata a tutta la maggioranza, se ne dovrà discutere all’interno dell’amministrazione”.