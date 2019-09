Festa de l’Unità, Urbinati non ci sarà. Il consigliere regionale vola ad Osaka

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fabio Urbinati non ci sarà. Il consigliere regionale del Pd non parteciperà alla Festa de l’Unità, in programma giovedì, venerdì e sabato a San Benedetto.

L’ex assessore, renzianissimo della prima ora, diserterà l’appuntamento a causa di una trasferta ad Osaka, in Giappone, dove rappresenterà la Regione nell’ambito delle iniziative legate al Mondiale di Rugby.

Al Riviera delle Palme, lo scorso 17 agosto, è andato in scena il test match degli Azzurri contro la Russia. Appuntamento che ha inserito le Marche tra i partner della manifestazione.

Ad ogni modo, il nome di Urbinati rientra a tutti gli effetti nel listone dei favorevoli alla scissione dal Pd.