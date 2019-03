Fede: “Assurda la mozione contro Toninelli. Lavora con passione e umiltà”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prima la vicenda Salvini, poi la mozione di sfiducia a Toninelli. Per Giorgio Fede sono state quarantotto ore intense, con il Senato impegnato ad esprimersi su due temi fondamentali per le sorti del governo gialloverde.

Entrambi gli attacchi dell’opposizione sono stati respinti e il parlamentare sambenedettese esprime soddisfazione per quel che riguarda la conferma del ministro delle Infrastrutture. “Sfiduciare un ministro che lavora con passione ed umiltà come Danilo Toninelli sarebbe stato assurdo”, dice Fede. “La maggioranza, pertanto, con grande buon senso ha respinto questa risibile provocazione delle opposizioni”.

Il senatore guarda quindi al futuro: “Ora andiamo avanti con il Dl Sblocca-cantieri, un provvedimento che ha assoluta priorità per dare nuova spinta all’economia italiana. A chi si ostina a dire che il Movimento Cinque Stelle è il partito del No, risponderemo sbloccando centinaia di opere su tutto il territorio nazionale e il ministro Toninelli avrà un ruolo fondamentale in questa decisiva svolta”.