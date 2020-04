Fase 2, resta l’autocertificazione: “Fino al 18 maggio obbligatoria anche per muoversi all’interno della stessa Regione”. Riaprono i parchi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza nel corso della quale ha illustrato le prossime misure che costituiranno la cosiddetta Fase 2. “Nella fase più acuta ci sono stati dei momenti – ha detto – in cui l’epidemia ci sembrava fuori controllo. Tutti avete dimostrato forza, coraggio e senso di comunità ma ora inizia la convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che la curva dei contagi potrà risalire. Ma questa situazione dovremo affrontarla con metodo e per questo sarà fondamentale rispettare le regole mantenendo le distanze di sicurezza di almeno un metro. Questo è fondamentale ed anche nelle relazioni familiari con i parenti occorre mantenere la massima attenzione e rispettare le precauzioni altrimenti la curva risalirà e continueremo ad avere dei morti”.

Conte ha parlato del ruolo del Governo: “Dovremo vigilare affinché la curva non risalga e dovremo essere pronti ad intervenire e per questo abbiamo progettato un meccanismo possa registrarsi un peggioramento”. Il presidente del Consiglio ha invitato tutti a non lasciarsi andare a momenti di rabbia nei confronti degli altri e soprattutto come questa situazione possa rappresentare un modo per migliorare cose “che non vanno ormai da tempo” riferendosi alle politiche economiche europee. Quindi è entrato nel dettaglio delle misure che saranno attive dal prossimo 4 maggio: “Convivremo col virus – ha detto il premier – e per questo motivo con una ordinanza saranno fissati i prezzi delle mascherine dai quali sarà eliminata l’Iva”. Conte è tornato a parlare del Recovery Fund confermando come si tratti di “uno strumento innovativo che consentirà all’Italia di percorrere una strada più rapida verso la ripresa”.

Relativamente alle imprese ha parlato di “provvedimenti molto intensi per poter intervenire” per aiutarle spiegando come “l’obiettivo non è quello di avere più sussidiati ma più occupati” specificando anche l’arrivo di soldi a fondo perduto per le imprese con meno di dieci dipendenti affrontando anche l’argomento legato al turismo: “che avrà bisogno di una robusta inizezione di fiducia da parte del Governo”.

Quindi ha spiegato cosa accadrà dal 4 maggio: “Fino al 18 maggio gli spostamenti all’interno della Regione saranno consentiti solo con l’autocertificazione” ma ha aperto alla visite ai parenti: “ma saranno visite effettuate con tutti i dispositivi di sicurezza”. Per quanto riguarda il trasferimento fuori regione restano in vigore le attuali restrizioni. Riaprono i parchi ma con il tassativo divieto di assembramento”. Per quanto riguarda l’attività sportiva si potrà tornare a fare anche lontano dalla propria abitazione ma mantenendo la distanza di sicurezza di due metri in attività sportiva e di un metro in attività motoria.

Conte ha parlato anche dei funerali consentendo la celebrazione ma all apresenza di un numero massimo di quindici persone. Per quanto riguarda le altre cerimonie religiose restano, per il momento, le attuali restrizioni. Il presidente ha annunciato di consentire la ristorazione con asporto cosa che però, nelle Marche, è già in vigore da domani.

Per quanto riguarda bar e ristoranti il presidente del Consiglio ha annunciato che l’obiettivo è quello di riaprirli il primo giugno.