Falco: “Il sindaco acquisti mascherine per chi non riesce a reperirle”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rosaria Falco scrive al sindaco Piunti chiedendo di mobilitarsi, assieme agli altri amministratori dei comuni limitrofi, per stanziare una somma utile all’acquisto di mascherine lavabili.

“Andrebbero distribuite ai cittadini che non riescono a reperirle o che non possono affrontarne il costo a volte esagerato”, afferma la consigliera comunale del gruppo misto. “Le persone non possono girare la città da un capo all’altro o andare a cercarle fuori, a causa delle restrizioni alla circolazione”.