Falco e Curzi contro il sindaco: “Sul covid atteggiamento bonario da parroco di paese”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il tuo atteggiamento bonario da parroco di paese, solitamente gradito ai più, sta diventando fastidioso”. Rosaria Falco e Marco Curzi si scagliano contro l’atteggiamento del sindaco Piunti nell’ambito della lotta al covid. “La tolleranza paterna, gli avvisi e le minacce di un futuro pugno duro contro i trasgressori, sono ormai fuori tempo massimo. L’ora è passata da un pezzo per dimostrare fermezza e determinazione nei fatti e non a chiacchiere: passi prendersi meriti che non ti competono, urlare a vittorie per guerre che non hai mai combattuto, sei il sindaco, siedi ai tavoli, ci sta, è un male messo in conto. Ma sentire i tuoi sermoni, che da settimane si appellano con buonismo ormai stantìo al senso di responsabilità di tanti menefreghisti, vedere le foto delle scene cittadine, di gente che si comporta come se quel che sta accadendo e che accadrà non sia fatto che la riguardi, di positivi conclamati che vanno tranquillamente a spasso e a fare spesa, di ragazzini che noi definiamo idioti accalcarsi nei locali prima delle 18, con le scorte alcoliche negli spazi pubblici dopo, a questo punto, lasciacelo dire, è intollerabile. Non sei il parroco, sei il sindaco, il responsabile della sicurezza e della salute pubblica, cose che, nelle attuali circostanze, coincidono”.

I componenti del gruppo misto chiedono al primo cittadino atti concreti: “Basta con i timori nell’uso dei poteri che la legge ti ha conferito: conosci le debolezze dei tuoi concittadini, all’ora delle vasche serali, nel fine settimana, sentito il Prefetto, chiudi le piazze e le strade del centro cittadino, come previsto dal Dpcm, il carnaio non è più proponibile, è un insulto ai commercianti ed ai cittadini ligi e rispettosi, che il tuo comportamento tollerante riempie di rabbia e frustrazione. Non abbiamo bisogno di un padre ora, ma di chi applichi senza eccezioni le regole, affinché tutti possano rispettare la tua imparzialità e la tua applicazione pedissequa delle leggi. Più attendi e tergiversi, più la situazione andrà velocemente degenerando e ci travolgerà con maggior violenza. Non fare l’opinionista, il consigliere delle coscienze, chi se ne frega del destino comune non ne ha di coscienza, e allora va forzato al rispetto, a tutela degli altri. Non parlare come un turista, guardando la città dal di fuori e descrivendone le bellezze: sei un cittadino tra i cittadini, ma sei il primo cittadino, devi svegliare le coscienze, non blandirle, tutti sappiamo quanto è bella la nostra città”.

L’ultimo riferimento è per la riunione del centro operativo comunale: “Apprendiamo della intenzione manifestata di reperire volontari da formare per la gestione dell’emergenza e la vigilanza, previa opportuna formazione e copertura assicurativa, tramite il coinvolgimento di associazioni di volontariato, e una domanda ci sorge spontanea. Ci sono in questo comune, tra gli altri, soggetti volontari formati per gestire le emergenze, con decine di missioni all’attivo in zone o circostanze critiche, come nell’immediatezza del sisma del 2016, con veicoli attrezzati per le emergenze. Sono mossi da puro spirito di servizio, e nulla hanno mai ricevuto dal nostro Comune, mentre invece avrebbero titolo di vedersi assegnare una quota dei fondi regionali destinati al volontariato. Hanno avuto solo una sede, neanche assegnata in modo ufficiale, sempre con il pericolo incombente di essere cacciati, e questo è vergognoso. Sono stati premiati dalla Regione Marche e dalla Confindustria, sono dotati di mezzi di radiocomunicazione all’avanguardia, indispensabili nelle emergenze, e di ogni attrezzatura utile, che nessun’altro ente ha a disposizione in città, dotazioni e divise acquistate con sacrifici e donazioni. Essi lavorano in silenzio, senza chiedere nulla se non di poter svolgere la loro opera al servizio della collettività. Operano nei comuni dell’unione montana con venti soggetti operativi assicurati, attrezzati e perfettamente formati. L’unica associazione di protezione civile dotata del decreto attributivo della cosiddetta Funzione 7, relativo alle radiocomunicazioni di emergenza: si tratta di Radio Club Piceno, speriamo tu li conosca, noi quasi per caso abbiamo appreso, tramite tanti articoli di stampa e la loro pagina Facebook, di tante operazioni ammirevoli, dall’alto valore umanitario, altruistico e filantropico, uniti ad una grande professionalità e competenza, ovunque apprezzate. Eccetto a San Benedetto del Tronto, e pensare che hanno la loro sede operativa proprio qui, ma dalla nostra amministrazione non sono mai stati interpellati”.