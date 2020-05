Falco attacca Piunti: “Presenzialista e onnipresente, ma sempre in silenzio quando c’è da dare spiegazioni”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ un fiume in piena la consigliera comunale Rosaria Falco che attacca frontalmente il sindaco Pasqualino Piunti accusandolo di essere presente sui giornali e in tv soltanto in determinate circostanze ma di non fornire poi spiegazioni su argomenti spinosi. “Interviene su tutto – scrive la consigliera del gruppo misto in un post sui social – scrive (o meglio fa scrivere) a tutti, al capo del Governo, al presidente della Regione, rilascia interviste su tutto, è sempre presente con la sua immagine sulle sue testate di riferimento, la sua voce premurosa si diffonde per le vie della città e partecipa ad ogni trasmissione televisiva”.

Falco parla di “immagine onnipresente e pervasiva” e di “vuoto buonismo e apparente pacatezza” ma spiega: “se lo metti di fronte alle sue enormi lacune si trasforma in fiera vendicativa se poi lo fai pubblicamente va proprio fuori di melone e arriva agli attacchi personali”. Falco spiega dunque come “appare per converso estremamente inquietante il suo totale silenzio sulla lunga e nebulosa vicenda di Picenambiente, sulla vendita dell’ex scuola Curzi” in cui è coinvolto il cugino del vicesindaco. E ancora: “Non dice nulla – continua Falco – sulla vicenda project piscina, sui vari conflitti di interesse, sui procedimenti disciplinari intentati dietro segnalazioni dei suoi consiglieri di maggioranza, sui fondi persi per opere pubbliche, sulle finte riorganizzazioni interne al comune, e su moltissime altre vicende. Tutto ciò appare direi quantomeno singolare e degno della massima considerazione da parte degli organi che dovrebbero assicurare trasparenza, legalità e giustizia nell’azione amministrativa”.