Elisoccorso regionale, dopo vent’anni tolto l’incarico alla ditta del servizio antincendio. Urbinati: Garanzie per gli operatori”

“Garanzie per gli otto lavoratori del servizio antincendio a supporto dell’elisoccorso regionale”. Le chiede il capogruppo regionale di Italia Viva, Fabio Urbinati, dopo la notizia di sostituzione, dopo quasi venti anni di attività, dell’azienda Gsa. “Abbiamo appreso con meraviglia stamani – dice – che l’azienda Babcock, titolare dell’appalto assegnato dalla Regione Marche per un importo importante, oltre 52 milioni di euro, per la gestione delle nuove eliambulanze a servizio della comunità marchigiana, ha scelto di sostituire la ditta che fino a oggi si è occupata del servizio anticendio. Non ci spieghiamo il motivo di questa scelta e come Italia Viva chiediamo di sapere i motivi che hanno portato l’azienda titolare dell’elisoccorso regionale a optare, a partire da domani, per un’altra ditta mettendo in difficoltà gli otto lavoratori e le rispettive famiglie ai quali non è mai stato comunicato nulla”