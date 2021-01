Elezioni San Benedetto, Canducci: “Io sono candidato e resto a disposizione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La mia candidatura è concreta, è sul tavolo”. Lo precisa Paolo Canducci che già qualche mese fa avanzò la candidatura a sindaco di San Benedetto. “E’ appoggiata dai Verdi, Rinasci Marche e dalle forze di Colonnella, Bovara e Rosini”, spiega l’ex assessore. Canducci ha in seguito sposato il progetto ampio del centrosinistra che, inevitabilmente, ha rimesso tutto in discussione. “Resto a disposizione. Ci auguriamo che da qui ai prossimi giorni possano emergere anche altre candidature per avviare un confronto”.

Il percorso dovrà concludersi a fine gennaio, per immergersi quindi nella campagna elettorale. “Sono state poste le basi, l’aspetto del candidato non è secondario”, puntualizza Canducci. “Sicuramente il percorso che verrà portato avanti sarà fondamentale per determinare la riuscita del progetto. Io resto candidato, ma il tema sarà oggetto di un percorso. Mi auguro ce ne siano altre”.