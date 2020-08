Elezioni a San Benedetto, a sinistra partono le trattative per un accordo coi Cinque Stelle

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Articolo Uno ed ex grillini insieme anche alle elezioni di San Benedetto? L’ipotesi è realistica, considerando il progetto che ha portato alla nascita della civica Marche Coraggiose, che correrà alle regionali in sostegno di Maurizio Mangialardi. La possibilità di assistere ad una prosecuzione del laboratorio, magari con la trasformazione della dicitura in San Benedetto Coraggiosa, è concreta. “Non possiamo escluderlo”, afferma il segretario provinciale di Articolo Uno, Riccardo Morelli. “Vogliamo abbattere il muro dell’incomunicabilità con i Cinque Stelle. Dobbiamo allargare il campo del centrosinistra”.

La situazione delle Marche conferma la presenza di due correnti all’interno del Movimento: da una parte chi vorrebbe ripetere nei territori l’alleanza di governo, dall’altra la volontà di distinguere i due discorsi. Inevitabilmente la discussione si riproporrà anche nel 2021, quando in riviera i cittadini verranno chiamati a eleggere il primo cittadino. “Non vediamo alcuna difficoltà ad avviare fin da oggi una interlocuzione”, insiste Morelli.