Ecomostro di via Calatafimi, Piunti frena: “Esproprio impossibile, sarebbe costosissimo”. L’empasse dura da decenni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – «Esproprio? E’ una cosa improponibile». Dopo il sopralluogo degli esponenti di Articolo Uno il sindaco Pasqualino Piunti fa il punto sull’ecomostro di via Calatafimi che da almeno trent’anni rappresenta uno dei luoghi più degradati di tutto il territorio. Nei giorni scorsi la consigliera comunale Flavia Mandrelli e l’ex sindaco Paolo Perazzoli hanno effettuato un blitz nell’area parlando con i residenti e prendendo atto della situazione.

Il sindaco scarta la “soluzione finale” avanzata da Mandrelli e Perazzoli, vale a dire quella dell’esproprio dell’area. «E’ una cosa alla quale abbiamo già pensato – spiega il sindaco – ma non è una strada percorribile. Quell’area la dovremmo pagare a prezzo di mercato trattandosi di un’area edificabile e ci vorrebbero milioni di euro. E’ impensabile che il Comune possa agire in quel modo». La situazione però sembra essere in fase di stallo, un empasse che dura ormai da decenni malgrado provvedimenti e ingiunzioni delle varie amministrazioni comunali che si sono avvicendate alla guida della città.

Piunti chiama in causa Perazzoli che, per quasi un decennio, è stato sindaco di San Benedetto. «Non capisco – spiega – ha ricoperto il mio ruolo per tutto quel tempo eppure sembra scoprire oggi che in via Calatafimi c’è quella situazione». Situazione per la quale Piunti parla di «attenzione costante» annunciando provvedimenti. «Con la proprietà – spiega – il rapporto è complicato e questo rende le cose ancora più difficili. Ma quella struttura è costantemente monitorata. Un paio di anni fa costringemmo il proprietario a mettere in sicurezza alcune situazioni. Nelle prossime settimane non escludo ulteriori provvedimenti dal momento che abbiamo notizia di nuove condizioni di potenziale pericolosità».