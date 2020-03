Dragaggio, è lite aperta tra Urbinati e Casini: “La darsena turistica non è un porticciolo. La Regione può e deve ospitare le nostre sabbie”

Il consigliere regionale Fabio Urbinati risponde ad Anna Casini sottolineando in particolar modo il termine «porticciolo» con il quale la vicepresidente aveva definito l’area turistica dell’impianto portuale sambenedettese, l’unica parte di competenza regionale del porto che, invece, viene controllato per la sua parte peschereccia dall’Autorità di Sistema. L’attacco di Urbinati alle risposte della Casini è legato proprio ad una questione di competenze.

«Se la vicepresidente dice che la Regione non ha competenza – ha detto il consigliere di Italia Viva – allora come mai il porto di San Benedetto nel 2014 ha ricevuto, proprio dalla Regione, 100mila euro per la darsena turistica? L’anno dopo ne ha ricevuti altri centomila e tra il 2016 e il 2017 ne ha ricevuti 65mila? Quindi solo nell’anno in corso ne ha presi altri 74mila. Quindi la Regione può intervenire sul porto di San Benedetto».

Al centro dell’intervento c’era il discorso relativo al conferimento dei sedimenti del dragaggio del porto che, sostiene Urbinati, non può partire perché non si sa dove portare le sabbie. «L’imboccatura del porto di San Benedetto – continua – serve sia la parte statale che quella regionale. La situazione è diversa da Ancona dove si tratta di due realtà diverse. Di conseguenza c’è una netta contraddizione perché se la Regione può finanziare una parte del porto che si serve dell’imboccatura allora ha competenza per molte altre cose». Urbinati è categorico: «San Benedetto è un porto regionale e a causa dell’immobilismo sul dragaggio il Circolo Nautico Sambenedettese ha dovuto rinunciare a due gare d’altura, in questi ultimi anni, per l’inaccessibilità del porto ad alcune barche da vola un po’ più grandi delle altre. E si tratta di una perdita di migliaia di euro per l’economia portuale».

Urbinati continua inoltre a parlare di contraddizione: «La vicepresidente dice che la vasca di colmata di Ancona è a disposizione dei porti regionali – insiste il consigliere regionale – eppure ospiterà le sabbie del suo stesso porto, precisamente le sabbie dalla banchina 23 e della banchina 24. E non stiamo parlando di un porto regionale. E allora perché le sabbie del porto di San Benedetto non possono andare lì? Sia chiaro che quella vasca di colmata ha ancora spazio e io chiederò che venga trovato posto, in quella vasca, per i sedimenti del dragaggio sambenedettese».

Urbinati ha descritto una situazione critica: «Abbiamo un porto bloccato ed un finanziamento che non riusciamo ad utilizzare e la vicepresidente avrebbe tranquillamente potuto inserire il porto nell’accordo soltanto per quesi 68 mila metri quadrati».