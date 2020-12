Dpcm, Regione contro il Governo: “Nostro territorio formato da piccoli comuni. Divieto di spostamento è una grave penalizzazione”

Le Regioni si ribellano ai contenuti del nuovo Dpcm che regolamenterà le festività natalizie. “Volevo esprimere il nostro disappunto per questo modo di procedere del Governo”, afferma il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni. “La bozza non tiene in alcun conto delle nostre posizioni, ma nemmeno quelle concordate in Conferenza delle Regioni, che mi sembravano tutte molto intelligenti ed apprezzabili. Questo modo di fare crea un danno enorme al nostro territorio, noi siamo un territorio fatto di piccole realtà, di piccoli comuni, pensate che solo 15 comuni superano i 20mila abitanti e quindi la penalizzazione sulla mobilità intercomunale è davvero tanta”.