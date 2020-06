Disagi sulla A14, insorge anche la Lega: “Una vergogna, in tutti questi mesi nulla è cambiato”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche la Lega di San Benedetto del Tronto si unisce al coro di critiche per i disagi in corso sulla A14.

“Era l’inizio di dicembre dello scorso anno quando la Lega manifesto’ davanti al casello di Grottammare”, ricorda la coordinatrice Laura Gorini. “Da allora nulla è cambiato. Governo e Regione devono svegliarsi e attivarsi per risolvere nelle sedi competenti questa gravissima situazione. L’immobilismo non è’ più tollerabile soprattutto ora che con l’estate ci sarà una naturale intensificazione del traffico. Sequestro dei viadotti e cantieri infiniti, con il paradosso che si sequestrano tratti autostradali in quanto non sicuri, si allestiscono cantieri per migliorare la sicurezza della viabilità e poi si rischiano ormai da mesi vite umane ogni giorno per le conseguenze che quei lavori e quei restringimenti di carreggiata determinano. L’Italia deve ripartire, soprattutto dal buonsenso”.

Le fa eco Emidio Del Zompo: “Ricordo il grido d’allarme lanciato in consiglio comunale di fine 2019, quando in una mia interrogazione lamentavo la pericolosità dei cantieri sul RA 11 e della problematica del sequestro dei viadotti sull’A14 che arrecavano disagi ai viaggiatori,code chilometriche e cosa ancora più grave l’isolamento del Sud delle Marche rendendo ancora più asfittica la raggiungibilita’ delle nostre zone. Nonostante tutti questi solleciti e richiami, questo governo continua ancora a dimenticarsi del Piceno , infatti nel bilancio per le infrastrutture non è previsto neanche un euro per quelle delle nostre zone. Vergogna”.