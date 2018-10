D’Erasmo: “Abbiamo dimezzato il deficit della Provincia”

GROTTAMMARE – “Abbiamo dimezzato il deficit strutturale della Provincia da 34 a 18 milioni di euro”. Lo ha detto il presidente Paolo D’Erasmo a Grottammare nel corso dell’incontro di fine mandato promosso da quest’ultimo.

Tra i risultati citati dal presidente uscente anche la costituzione dell’Ata Rifiuti, gli interventi di manutenzione stradale e di miglioramento e adeguamento sismico dei plessi scolastici. In particolare, D’Erasmo ha rimarcato come tutti i 21 edifici scolastici di competenza hanno ottenuto il certificato di prevenzione incendi compreso, ultimo in ordine di tempo, l’Ipsia “Guastaferro” di San Benedetto, per il quale sono stati spesi oltre 300 mila euro. “Un risultato che poche Province possono vantare in Italia”.

All’appuntamento hanno partecipato oltre sessanta persone tra sindaci, amministratori e consiglieri comunali del territorio. Tra questi i consiglieri di San Benedetto Di Francesco e Morganti, i sindaci di Grottammare Piergallini, Acquaviva Picena Rosetti, Ripatransone Lucciarini, Monteprandone Stracci, Montalto Marche Tassotti, Massignano Romani, Carassai Polini, Cossignano De Angelis e Cupra Marittima D’Annibali. C’era inoltre l’ex parlamentare Luciano Agostini.