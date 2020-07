Del Zompo: “Il comune metta l’aula consiliare a disposizione di chi deve discutere la Laurea in via telematica”

L’aula consiliare messa a disposizione degli studenti che devono sostenere la discussione della tesi per la laurea telematica. Questa la richiesta che proviene dalla Lega Giovani Provinciale e portata avanti dal Consigliere Comunale Emidio Del Zompo. “Ho colto da subito in maniera favorevole questa iniziativa. Credo che l’amministrazione comunale, in questo momento particolarmente difficile per tutti, debba rendersi disponibile affinché tutti i laureandi possano arrivare a concludere il loro percorso accademico in maniera serena e senza complicazioni. Spero che il Sindaco sia favorevole e che accolga fin da subito questa iniziativa, perché va a beneficio delle nuove generazioni” sostiene Emidio Del Zompo. “Sono molti gli atenei che si ritrovano costretti ancora a procedere in via telematica con le sessioni di laurea”, spiegano D’Urso e Spaccasassi, rispettivamente responsabile prov.le e comunale Lega Giovani, “abbiamo chiesto al Comune, con il sostegno del consigliere comunale Emidio Del Zompo, di concedere ai laureandi l’aula consiliare per poter celebrare degnamente l’importante traguardo della laurea. Una cerimonia dal valore simbolico altissimo che non può non essere condivisa con i parenti e gli amici più stretti. In più sono in tanti a non godere in zona di connessioni wi-fi veloci e funzionali: per questo crediamo sia di fondamentale importanza oggi più che mai intervenire a sostegno degli studenti abbandonati da un Governo assente e menefreghista”.