Dehors, regolamento visionato dalla maggioranza. Ora commissione e incontro con operatori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La bozza è pronta. Il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico è approdato in maggioranza, con i tecnici che mercoledì pomeriggio hanno illustrato le future disposizioni ad assessori e consiglieri di centrodestra.

Indicazioni stringenti rivolte soprattutto alle aree centrali e di pregio della città, come ad esempio viale Secondo Moretti e zone limitrofe e il Paese Alto. Qui saranno consentiti solo ombrelloni aperti, che avranno dimensioni ridotte. Maggiore tutela verrà inoltre riservata ai marciapiedi, dove dovrà essere garantito lo spazio minimo per il passaggio dei disabili.

Il documento approderà immediatamente in commissione. L’appuntamento sarà congiunto e lo convocheranno per la settimana prossima i presidenti di commercio (Chiodi) e urbanistica (Pellei). In seguito toccherà alle associazioni di categoria, che verranno ascoltate dall’amministrazione.

Tempi stretti che però non consentiranno di portare la discussione già al consiglio comunale del 12 maggio.

Lo scorso febbraio i vertici della Sovrintendenza incontrarono la giunta e i dirigenti del Municipio. Una volta approvate le nuove disposizioni, verrà concesso un tempo congruo per consentire alle attività di adeguarsi.