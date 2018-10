Dehors, De Vecchis contro il nuovo regolamento: “Un’angheria, il colore è vita. Non siamo Bologna”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Un’angheria, il colore è la vita e noi vogliamo trasformare la città in una sala di ospedale”. Giorgio De Vecchis polemizza con la bozza del nuovo regolamento sull’occupazione del suolo pubblico, soffermandosi soprattutto sulle tonalità di tende e gazebo.

“Trovo giusto questo principio in una città come Bologna”, tuona il capogruppo di Ripartiamo da Zero. “Passi che il Paese Alto fissi i colori di un tetto. Ma questa standardizzazione non ha senso, è brutta. Imporre lo stesso colore per tutta la città, è una violenza della Sovrintendenza che vuole uniformare tutti i gazebo delle Marche. Non ne vedo la logica di applicazione, tranne che in particolari zone. Se lo fanno alla Caserma Guelfa lo capisco, ma in via Mare o viale De Gasperi no”.