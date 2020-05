Decreto rilancio, 3,25 miliardi per la sanità. Aumento del 115% dei posti di terapia intensiva

Il decreto rilancio, che verrà approvato dal Consiglio dei ministri, prevede 3,25 miliardi per la sanità, più di quanto non sia stato stanziato negli ultimi 3 anni dalle manovre economiche. Circa 1,5 miliardi per l’ospedalità pubblica e altrettanti per l’assistenza sul territorio, l’assunzione di 9600 infermieri e l’aumento del 115% dei posti in terapia intensiva. E’ quanto ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza alla trasmissione di Martedi in onda su La7. “I dati del monitoraggio con le Regioni ci dicono che i contagi sono in discesa, ma questi dati si riferiscono ancora al lockdown e solo dal prossimo fine settimana a partire da giovedì avremo i dati relativi ai giorni della riapertura: le scelte che faremo in questo fine settimana saranno dettate dall’evidenza scientifica”, ha aggiunto Speranza.